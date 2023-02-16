"Гравці освоюють нову психологію гри на європейській арені та звикають бути серед найкращих у чемпіонаті Франції. З цієї причини у клубу зараз дуже міцні позиції, і про нас більше говорять у Європі. У нас жодної поразки у шести єврокубкових матчах цього сезону. Це доводить, що ми прогресуємо.

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Шахтар – чудова команда. Вони щороку грають у Лізі чемпіонів і мають багатий досвід. Розуміємо, що буде складно, хоча Шахтарю теж буде нелегко. Зараз вони проводять домашні матчі в Польщі, тому ми намагатимемося зіграти на своєму рівні і пробитися далі", – наводить слова Амарі Траоре офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що вже сьогодні, 16 лютого, Шахтар прийматиме Ренн в першому стиковому поєдинку за право виходу в плей-офф Ліги Європи. Початок зустрічі о 19:45.

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