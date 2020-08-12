toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Базель: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

00:43 - Читать на русском
Шахтар – Базель: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив гру своїх підопічних у переможному поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи проти Базеля (4:1).

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

"Звичайно, після швидкого гола ми стали почуватися ще більш впевнено. До гри ми про це не думали і саме до цього не готувалися. У цьому сезоні було багато матчів, де все не було вирішено до самого кінця. Я навчив гравців боротися до останнього. Та після 3:0, звичайно, я вже почувався спокійніше.

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

Про Інтер поки можу сказати лише те, що бачать усі. Це хороша, сильна, дуже добре організована команда, і ми це знаємо. Один з претендентів на перемогу в турнірі. Наш аналітичний відділ вже вивчає суперника і пізніше я зможу надати більш глибокий коментар стосовно Інтера.

Я задоволений Бондарем, він провів сьогодні дуже ефективну гру. Я задоволений ним, та всією командою.

Ми проживаємо в 15 хвилинах від тренувальних полів. Нам потрібно відновити гравців і готуватися до наступного матчу. УЄФА все чудово організував, ми маємо всі необхідні умови", – сказав Каштру після матчу в Гельзенкірхені.

Нагадаємо, півфінальний поєдинок ЛЄ Інтер – Шахтар відбудеться 17 серпня.

Шахтар розгромив Базель і вийшов у півфінал Ліги Європи – бразильці забили чотири голи

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Головні новини футболу 10 серпня: перший трансфер Динамо при Луческу, визначилися два півфіналісти Ліги Європи
11 серпня
13000
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Луїш Луїш Каштру Шахтар - Базель
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
38
хв
Аталанта
22:00
ПСЖ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?