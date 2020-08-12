Шахтар – Базель: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

"Звичайно, після швидкого гола ми стали почуватися ще більш впевнено. До гри ми про це не думали і саме до цього не готувалися. У цьому сезоні було багато матчів, де все не було вирішено до самого кінця. Я навчив гравців боротися до останнього. Та після 3:0, звичайно, я вже почувався спокійніше.

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

Про Інтер поки можу сказати лише те, що бачать усі. Це хороша, сильна, дуже добре організована команда, і ми це знаємо. Один з претендентів на перемогу в турнірі. Наш аналітичний відділ вже вивчає суперника і пізніше я зможу надати більш глибокий коментар стосовно Інтера.

Я задоволений Бондарем, він провів сьогодні дуже ефективну гру. Я задоволений ним, та всією командою.

Ми проживаємо в 15 хвилинах від тренувальних полів. Нам потрібно відновити гравців і готуватися до наступного матчу. УЄФА все чудово організував, ми маємо всі необхідні умови", – сказав Каштру після матчу в Гельзенкірхені.

Нагадаємо, півфінальний поєдинок ЛЄ Інтер – Шахтар відбудеться 17 серпня.

Шахтар розгромив Базель і вийшов у півфінал Ліги Європи – бразильці забили чотири голи