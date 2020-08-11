Шахтар – Базель – відео голів

Шахтар та Базель зустрічаються у чвертьфіналі Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Базель.

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Базель стартував о 22:00. Зустріч проходить у німецькому Гельзенкірхені на стадіоні Фелтінс Арена. Переможець цього матчу у півфіналі зустрінеться з Інтером.

Шахтар – Базель: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги Європи

"Гірники" відкрили рахунок вже на другій хвилині. Марлос подав кутовий, а Мораєс випередив голкіпера та увігнав м'яч у ворота. 1:0 – Шахтар забив такий важливий швидкий гол.

Шахтар – Базель: відео гола Мораєса:

На 22-й хвилині класна комбінація Шахтаря призвела до другого гола. Марлос покотив у центр, Патрік пропустив на Тайсона, а той з лівої вразив ворота Базеля. Щоправда, суттєво допоміг рикошет від Фабіана Фрая.

Шахтар – Базель: відео гола Тайсона: