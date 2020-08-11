Шахтар розгромив Базель і вийшов у півфінал Ліги Європи – бразильці забили чотири голи

Однією з головних інтриг перед чвертьфіналом стала розстановка "гірників" у обороні, адже Хочолава був дискваліфікованим, а Матвієнко з Вольфсбургом грав лівого захисника. У Луїша Каштру був вибір між переведенням Миколи в центр і виходом Бондаря – португалець зробив ставку на Валерія. На всіх інших позиціях вийшли найсильніші виконавці. У Базеля головними втратами вважалися основний голкіпер Омлін та захисник Кюмарт. Як показав подальший хід подій, їхня відсутність стала критичною.

Шахтар – Базель – відео голів

Шахтар зі стартовим свистком захопив контроль над м'ячем, що вилилось у гол вже на 2-й хвилині зустрічі. Все почалося з прориву Додо правим флангом та заблокованого прострілу, після якого призначили кутовий – Марлос виконав подачу, а Мораєс замкнув головою. В цій ситуації непереконливу зіграли як захисники, так і воротар Ніколіч.

Базель зробив спробу перехопити ініціативу, що вилилось у низку непоганих атак в наступні п'ятнадцять хвилин. Так, вже на 4-й Кабрал відірвався від Бондаря й замкнув подачу Пюлюлю з лівого флангу ударом головою – повз ближню стійку. На 13-й же Пюлюлю переграв на лівому фланзі Додо та Степаненка, увірвався на край штрафного і пробив з гострого кута – поруч з дальньою стійкою пролетів м'яч! Ще за три хвилини метрів з 18-ти дали пробити Відмеру, однак його постріл заблокували. Потім ще стався удар головою з кутового, але він виявився зовсім негострим.

Шахтар за весь цей час мав лише неточний постріл Патріка зі стандарту та низку кутових, однак не можна було сказати, що команда нервує. "Гірники" домінували за володінням, дозволяючи Базелю лише академічні атаки без родзинки. На 20-й же хвилині донеччани провели свій другий гольовий момент: Тайсон запустив у прохід лівим флангом Матвієнка, Микола прострілив у центр штрафного, а Мораєс у дотик пробив в ближній кут – повз ворота! Швейцарці натяку не зрозуміли, тож на 22-й хвилині "помаранчево-чорні" подвоїли перевагу в рахунку.

Все почалося з Тайсона: бразилець головою вибив верховий м'яч, запустивши Мораєса в прохід лівим флангом, а Жуніор прострілив на Антоніо – Петретта вибив на Марлоса. Далі вінгер покотив м'яч вздовж лінії карного майданчика, Патрік пропустив, а Тайсон замкнув потужним ударом з рикошетом від Фрая – 2:0! Базель розгубився, а Шахтар продовжив йти в атаку, що могло вилитись у розгром вже на 30-й хвилині: Антоніо розрізав оборону пасом у штрафний, а Мораєс перегнав ван дер Верффа й пробив у дальній кут – Ніколіч врятував Базель!

На 35-й непогану подачу Марлоса на Бондара, а добивання Мораєса накрили; ще за дві хвилини Марлос сам вистрілив метрів з 22-х у лівий кут, однак Ніколіч парирував. Один з найкращих моментів першого тайму "гірники" створили на 40-й хвилині: Маркос Антоніо пробив з-за меж штрафного у правий верхній кут, поціливши у хрестовину, а Мораєс тут же спробував зіграти на добиванні – Петретта накрив його удар! Базель зумів огризнутися пострілом Кабрала з лінії карного майданчика без підготовки, але це було занадто неточно. Зрештою, на перерву команди пішли за комфортної переваги Шахтаря.

Перша половина другого тайму виявилась нервовою. Базель прогнозовано поліз відігруватись, заробляючи кутові й наражаючись на контратаки. Спочатку краще справи йшли у Шахтаря: на 47-й хвилині Матвієнко пробивав з офсайду, на 55-й головою підрізав подачу на дальню стійку Кривцов, а на 57-й він же пробив головою зі штрафного – без проблем для Ніколіча. На полі також було багато стиків, в одному з яких травмувався Джака, а в іншому на жовту картку сів Патрік. Втім, поступово стало помітно, що Базель притискає пасивний Шахтар.

На 64-й же хвилині стало лячно: Пюлюлю увірвався у штрафний і впав у боротьбі з Додо, попросивши пенальті – "гірників" врятували помічники Майкла Олівера, хоча вінгері і справді підмальовував фол. На 66-й Кабрал скористався помилкою Пятова з Кривцовим, перекинувши обох, але не влучив по порожніх воротах. Ще за хвилину Кабрал пробивав у падінні через себе, зачепивши руку Додо – і знову Олівер зіграв за Шахтар, не призначивши пенальті. Лише після цього "гірники" одумались, відігнавши Базель від власних воріт і почавши проводити контратаки (нехай і без загострення). На 73-й хвилині така переміна вилилась у пенальті у ворота Базеля – це Маршан (змінив Джаку) поставив підніжку Тайсону. Принаймні, так здалося арбітрам. Алан Патрік впевнено реалізував 11-метровий – 3:0!

В ендшпілі зустрічі Базель зробив спробу забити гол престижу, організувавши кілька небезпечних стандартів – після одного з них небезпечно пробивав головою Маршан, а на 86-й хвилині метрів з 30-ти над поперечиною стріляв Кампо. Перед цим Бондаря всадили на жовту картку. Втім, на 88-й хвилині Шахтар покарав за нахабність контратакою з пасом на Додо та потужним ударом бразильця в дальній кут – 4:0. Вже у компенсований час ван Вольфсвінкель зумів розмочити рахунок, але це вже не мало жодного сенсу. "Гірники" святкували розгромну перемогу.

Таким чином, Шахтар вийшов у півфінал Ліги Європи. Там на нього вже чекає Інтер. Поєдинок пройде 17 серпня.

Інтер переміг Байєр і вийшов у півфінал Ліги Європи: складнощі для Шахтаря, Еріксен як джокер Конте, а Лукаку – машина