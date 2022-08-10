Шахтар зустрічається з Аль-Адалою в рамках благодійного матчу. Дивіться трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Аль-Адала розпочнеться о 12:00. Пряма трансляція доступна на клубному каналі в YouTube, а також на телеканалі Xsport. Донеччани запланували провести сьогодні два товариських матчі. Першим суперником "гірників" стала Аль-Адала із Саудівської Аравії. За підсумками минулого сезону ця команда вийшла в елітний дивізіон.

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Ігор Йовічевіч, що очевидно, вирішив зіграти спаринги різними складами. Лідери команди пропустять цей поєдинок, зате зіграють у вечірньому спарингу проти Домжале. Проти Аль-Адали ігрову практику отримають молоді футболісти, а також досвідчені виконавці, які рідко потрапляють в основний склад.

Склад Шахтаря: Пятов –Кирюханцев, Бондар, Кривцов, Корнієнко – Кащук, Джурасек, Очеретько, Вакула – Кулаков, Сікан