Шахтер встречается с Аль-Адалой в рамках благотворительного матча. Смотрите трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Аль-Адала начнется в 12:00. Прямая трансляция доступна на клубном канале в YouTube, а также на телеканале Xsport. Дончане запланировали провести сегодня два товарищеских матча. Первым соперником "горняков" стала Аль-Адала из Саудовской Аравии. По итогам прошлого сезона эта команда вышла в элитный дивизион.

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Игор Йовичевич, что очевидно, решил сыграть спарринги разными составами. Лидеры команды пропустят этот поединок, зато сыграют в вечернем поединке против Домжале. Против Аль-Адалы игровую практику получат молодые футболисты, а также опытные исполнители, которые редко попадают в основной состав.

Состав Шахтера: Пятов – Кирюханцев, Бондарь, Кривцов, Корниенко – Кащук, Джурасек, Очеретько, Вакула – Кулаков, Сикан