"У нинішньому Шахтарі багато моїх вихованців – чемпіонів світу U-20. Я з ними поспілкувався – говорив, що такий шанс отримали. Вони дуже ображались, що не грали до цього, були бразильці. Вони були на других ролях – зараз все в їхніх руках, ногах, головах. Якщо зараз проявлять себе – вперед. Побажав їм успіху.

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Розумію, як важко Ігору Йовічевичу, теж його підтримав. Він дуже добре тримається, молодець.

Чому відвідав тренування Шахтаря? Бо я завжди вчусь. Завжди ходжу на тренування – побачити щось у головного тренера. Був в Динамо Луческу, в Ігора – мені дуже сподобалось в обох. Я вчусь все життя.

Щодо шансів Шахтаря у цьому сезоні... Знаю, що вони ще хочуть підсилитись. Це справа тренера – не можу прогнозувати. Можу тільки побажати, щоб все у них вийшло. Буде дуже тяжко, але це й для збірної добре, що гратимуть українці, для мене добре", – сказав Петраков у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, національна команда на початку вересня проведе три матчі Ліги націй, за підсумками яких стане відомо, чи зможуть "синьо-жовті" підвищитися у класі та знову виступати в Дивізіоні А.

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