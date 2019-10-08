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Шахов поділився емоціями від довгоочікуваного виклику до збірної України

08:25 1745 Читать на русском
Шахов поділився емоціями від довгоочікуваного виклику до збірної України
Євген Шахов (у центрі) / Фото прес-служби збірної України

Хавбек Лечче Євген Шахов прокоментував свій виклик до збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Литви і Португалії.

 

Екс-півзахисник грецького ПАОКа вже понад рік не потрапляв до списку національної команди.

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"Довго не був у збірній, скучив, дуже приємно знову повернутися. Звичайно, дуже позитивна реакція. Дуже радий, що я тут. Будемо готуватися до матчів", – сказав Шахов у коментарі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, 28-річний хавбек Лечче був переведений з резерву в основний список гравців, які викликані в збірну України на поєдинки відбору до Євро-2020 проти Литви (11 жовтня) та Португалії (14 жовтня).

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Теги
Українці за кордоном Збірна України Україна - Литва Євген Шахов Євген Шахов Лечче Лечче
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