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Шахов отдал первый ассист в Серии А – после его паса забил экс-форвард Милана

23:03 36 Читати українською
Шахов отдал первый ассист в Серии А – после его паса забил экс-форвард Милана
Евгений Шахов / Tuttosport

Украинский полузащитник Евгений Шахов вышел в основе Лечче на матч 10-го тура Серии А.

 
Джанлука Лападула 8’
8’ Джанлука Лападула

В выездном матче против Сампдории 28-летний футболист помог своей команде открыть счет. На 8-й минуте его передача на бывшего форварда Милана Джанлуку Лападулу стала результативной. Этот ассист стал дебютным для игрока сборной Украины в футболке Лечче.

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Напомним, Шахов перешел в Лечче летом этого года после того как завершился его контракт с греческим ПАОКом. Матч против Сампдории стал для хавбека шестым в серии А.

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Украинцы за рубежом Сампдория - Лечче Евгений Шахов Евгений Шахов Лечче Лечче Италия Видеоновости
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