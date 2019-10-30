Шахов отдал первый ассист в Серии А – после его паса забил экс-форвард Милана

Украинский полузащитник Евгений Шахов вышел в основе Лечче на матч 10-го тура Серии А.

В выездном матче против Сампдории 28-летний футболист помог своей команде открыть счет. На 8-й минуте его передача на бывшего форварда Милана Джанлуку Лападулу стала результативной. Этот ассист стал дебютным для игрока сборной Украины в футболке Лечче.

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Напомним, Шахов перешел в Лечче летом этого года после того как завершился его контракт с греческим ПАОКом. Матч против Сампдории стал для хавбека шестым в серии А.

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