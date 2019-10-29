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Інтер переграв Брешію та очолив таблицю, Верона здолала Парму: 10-й тур Серії А, матчі вівторка

29 жовтня 23:55 98 Читать на русском
Інтер переграв Брешію та очолив таблицю, Верона здолала Парму: 10-й тур Серії А, матчі вівторка
Брешія – Інтер – 1:2 / твіттер Інтера

У матчі 10-го туру Серії А Парма удома мінімально поступилась Вероні (0:1), а Інтер на виїзді здолав Брешію (1:2).

Чемпіонат Італії, 10-й тур

Парма – Верона – 0:1

Гол: Лазовіч, 10

Брешія – Інтер – 1:2

Голи: Шкріняр, 76 (аг) – Мартінес, 23, Лукаку, 63

Парма у рідних стінах приймала Верону. Гості несподівано швидко зуміли відкрити рахунок – Дарко Лазовіч виграв підбір поблизу штрафного суперника й ударом метрів з 20-ти зняв павутину з дев'ятки воріт Сепе. Парма мала свої моменти, Жервінью міг двічі забивати у першому таймі, але то не вистачало влучності, то рятував голкіпер гостей. По перерві Парма виглядала значно гостріше на тлі приблизно рівної гри, але до фінального свистка так і не спромоглась відквитати бодай один м'яч – мінімальна перемога "жовто-синіх" у підсумку.

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У іншому матчі туру міланський Інтер завітав у гості до Брешії. "Нерадзуррі" очікувано пішли уперед з початку зустрічі, перший небезпечний удар головою у виконанні Лукаку на 5-й хвилині виявився пристрілкою, а у середині тайму гості повели у рахунку – гол вийшов курйозний: Мартінес підхопив м'яч після скидки Де Врея зі своєї половини поля, трохи протягнув і вдарив здалеку. М'яч по дорозі зачепився за ногу захисника і парашутиком повільно залетів за комір Альфонсо – 0:1. У другій половині зустрічі Лукаку подвоїв перевагу "змій", також пробивши з-за меж штрафного; цього разу гол був "чистий" – 0:2. Один м'яч Брешія таки відіграла завдяки зразковій позиційній атаці, яку завершив Бізолі ударом з гострого кута (м'яч зачепив Шкріняра, тому гол записали на нього), але більше команди не забивали – перемога команди Конте 1:2.

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