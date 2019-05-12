Шахов став гравцем місяця в ПАОКу

Євген Шахов здобув нагороду найкращого гравця грецького ПАОКа у квітні.

Українець набрав понад половину голосів (54,18 %), повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

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Шахов упродовж квітня зміг відзначитися трьома м'ячами за "чорно-білих". Зокрема, хавбек відзначився дублем у матчі проти Левадіакоса, після якого його команда офіційно стала чемпіоном Греції.

ПАОК Шахова переміг АЕК Чигринського у фіналі Кубка Греції та здобув другий трофей у сезоні

Окрім перемоги у грецькій Суперлізі команда Шахова та Хачеріді здобула кубок країни, перегравши у фіналі АЕК Дмитра Чигринського.