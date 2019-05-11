ПАОК Шахова переміг АЕК Чигринського у фіналі Кубка Греції та здобув другий трофей у сезоні

Відбувся фінальний матч Кубка Греції, де ПАОК мінімально переміг АЕК.

Кубок Греції, фінал

ПАОК – АЕК – 1:0

Гол: Акпом, 45+1

ПАОК Шахова закінчив сезон без поразок – востаннє таке траплялось 55 років тому

У матчі за Кубок Греції зустрілись дві команди, у яких виступають українці. У складі номінальних господарів – ПАОКа, вийшов хавбек Євген Шахов, а за АЕК повний матч провів оборонець Дмитро Чигринський.

Єдиний гол у поєдинку забив англійський нападник Чуба Акпом у доданий до першого тайму час. Відтак – мінімальна перемога команди Шахова.

Зауважимо, що це вже другий трофей для команди з Салоніків у поточному сезоні, раніше ПАОК здобув чемпіонство Греції, не програвши у жодному матчі сезону.