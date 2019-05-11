toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

ПАОК Шахова переміг АЕК Чигринського у фіналі Кубка Греції та здобув другий трофей у сезоні

11 травня 22:29 389 Читать на русском
ПАОК Шахова переміг АЕК Чигринського у фіналі Кубка Греції та здобув другий трофей у сезоні
Акпом проти Чигринського / ПАОК

Відбувся фінальний матч Кубка Греції, де ПАОК мінімально переміг АЕК.

Кубок Греції, фінал

ПАОК – АЕК – 1:0

Гол: Акпом, 45+1

ПАОК Шахова закінчив сезон без поразок – востаннє таке траплялось 55 років тому

У матчі за Кубок Греції зустрілись дві команди, у яких виступають українці. У складі номінальних господарів – ПАОКа, вийшов хавбек Євген Шахов, а за АЕК повний матч провів оборонець Дмитро Чигринський.

Єдиний гол у поєдинку забив англійський нападник Чуба Акпом у доданий до першого тайму час. Відтак – мінімальна перемога команди Шахова.

Зауважимо, що це вже другий трофей для команди з Салоніків у поточному сезоні, раніше ПАОК здобув чемпіонство Греції, не програвши у жодному матчі сезону.

blog_ava
Гравці Манчестер Сіті розбили Кубок АПЛ – пранк дня
14:38
3952
Теги
Світ Українці за кордоном Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК АЕК Афіни АЕК Афіни Греція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
29
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук