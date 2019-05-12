Шахов стал игроком месяца в ПАОКе

Евгений Шахов получил награду лучшего игрока греческого ПАОКа в апреле.

Украинец набрал более половины голосов (54,18%), сообщает официальный сайт греческого клуба.

ПАОК Шахова закончил сезон без поражений – последний раз такое случалось 55 лет назад

Шахов на протяжении апреля смог отличиться тремя мячами за "черно-белых". В частности, хавбек отличился дублем в матче против Левадиакоса, после которого его команда официально стала чемпионом Греции.

ПАОК Шахова победил АЕК Чигринского в финале Кубка Греции и завоевал второй трофей в сезоне

Кроме победы в греческой Суперлиге команда Шахова и Хачериди забрала кубок страны, переиграв в финале АЭК Дмитрия Чигринского.