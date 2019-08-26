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Шахов потрапив до заявки Лечче на матч 1-го туру Серії А – українець може дебютувати проти італійського гранда

10:07 70 Читать на русском
Шахов потрапив до заявки Лечче на матч 1-го туру Серії А – українець може дебютувати проти італійського гранда
Євген Шахов / Лечче

Український хавбек Лечче Євген Шахов може вийти на поле у матчі першого туру Серії А проти Інтера.

 

Лечче опублікував заявку команди на поєдинок першого туру чемпіонату Італії проти Інтера. У список з 24-х футболістів потрапив і українець Євген Шахов.

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Таким чином хавбек може дебютувати за нову команду вже у першому турі Серії А. Поєдинок відбудеться сьогодні, 26 серпня. Початок матчу запланований на 21:45.

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Нагадаємо, Шахов перейшов у склад новачка елітного дивізіону Італії цього літа з грецького ПАОКа. "Жовто-червоним" українець дістався безкоштовно.

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Італія Лечче Лечче Українці за кордоном Інтер - Лечче Євген Шахов Євген Шахов
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