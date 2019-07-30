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Маліновський проти Шахова – стали відомі дати українських дербі в Серії А 2019/20

10:35 420 Читать на русском
Маліновський проти Шахова – стали відомі дати українських дербі в Серії А 2019/20
Руслан Маліновський / Твіттер Аталанти

Серія А опублікувала розклад матчів на наступний сезон.

Календар змагань опублікували в офіційному твіттері чемпіонату Італії.

Тренер Маліновського прокоментував поразку Аталанти у спарингу – команда двічі пропустила після виходу українця

Особливу увагу українських вболівальників привернули очні протистояння Аталанти та Лечче, за які виступають Руслан Маліновський та Євген Шахов відповідно. Перша зустріч у Бергамо відбудеться у сьомому турі (6 жовтня). Лечче ж прийматиме команду екс-хавбека Генка у 26-му турі (1 березня).

До слова, у першому турі Аталанта Маліновського зіграє на виїзді зі СПАЛом, а Лечче Шахова також в гостях протистоятиме Інтеру.

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Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Євген Шахов Євген Шахов Лечче Лечче Аталанта Аталанта Італія
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