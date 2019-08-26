Шахов попал в заявку Лечче на матч 1-го тура Серии А – украинец может дебютировать против итальянского гранда

Украинский хавбек Лечче Евгений Шахов может выйти на поле в матче первого тура Серии А против Интера.

Лечче опубликовал заявку команды на поединок первого тура чемпионата Италии против Интера. В список из 24-х футболистов попал и украинец Евгений Шахов.

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Таким образом хавбек может дебютировать за новую команду уже в первом туре Серии А. Поединок состоится сегодня, 26 августа. Начало запланировано на 21:45.

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Напомним, Шахов перешел в состав новичка элитного дивизиона Италии этим летом с греческого ПАОКа. "Желто-красным" украинец достался бесплатно.