АЕК у вольовому стилі здолав Яніну у поєдинку 11-го туру чемпіонату Греції, а одним з героєв зустрічі став українець Євген Шахов. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Греції 2021/22, 11-й тур

Яніна – АЕК – 1:2

Голи: Еррамуспе, 5, (пен.) – Амрабат, 9, Шахов, 90

Початок гри видався результативним – Еррамуспе ударом з пенальті вивів Яніну вперед вже на 5-й хвилині, а Амрабат через 4 хвилини класним ударом відновив паритет. Після такого початку командам не вдавалось забити тривалий час.

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Героєм же зустрічі став Євген Шахов, який з'явився на полі на 79 хвилині. Саме український хавбек приніс перемогу АЕКу – він отримав м'яч за межами штрафного та пробив з лівої. Невеликий рикошет дезорієнтував голкіпера. Відео гола можна переглянути за посиланням.

Таким чином, АЕК набрав 23 очки та наблизився до першого Олімпіакоса, який має гру в запасі та 26 пунктів у активі. Яніна з 16 балами залишилась четвертою.

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