АЕК в волевом стиле одолел Янину в поединке 11-го тура чемпионата Греции, а одним из героев встречи стал украинец Евгений Шахов. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Греции 2021/22, 11-й тур

Янина – АЕК – 1:2

Голы: Эррамуспе, 5, (пен.) – Амрабат, 9, Шахов, 90

Начало игры оказалось результативным – Эррамуспе ударом с пенальти вывел Янину вперед уже на 5-й минуте, а Амрабат через 4 минуты классным ударом восстановил паритет. После такого начала командам не удавалось забить длительное время.

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Героем же встречи стал появившийся на поле на 79 минуте Евгений Шахов. Именно украинский хавбек принес победу АЕКу – он получил мяч за пределами штрафной и пробил с левой. Небольшой рикошет дезориентировал голкипера. Видео гола можно просмотреть по ссылке.

Таким образом, АЕК набрал 23 очка и приблизился к первому Олимпиакосу, который имеет игру в запасе и 26 пунктов в активе. Янина с 16 баллами осталась четвертой.

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