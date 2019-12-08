Лечче з Шаховим у складі вирвав нічию у Дженоа в матчі з двома вилученнями: 15-й тур Серії А, неділя

У рамках 15-го туру Лечче, поступаючись у рахунку, зміг вибороти нічию у матчі з Дженоа після двох вилучень у гостей (2:2).

Чемпионат Италии, 15-й тур

Лечче – Дженоа – 2:2

Голи: Фалько, 60, Табанеллі, 70 – Пандев, 31, Крішито, 45+4

Вилучення: Агудело, 69, Пандев, 77 (обидва – Дженоа)

Сассуоло – Кальярі – початок матчу о 16:00

СПАЛ – Брешія – початок матчу о 16:00

Торіно – Фіорентина – початок матчу о 16:00

Сампдорія – Парма – початок матчу о 19:00

Болонья – Мілан – початок матчу о 21:45

Лечче Євгена Шахова вдома зустрічався з Дженоа. Українець вийшов у стартовому складі своєї команди. Втім, гості забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку ще до перерви – Горан Пандев зловив кіпера Лечче на виході з воріт та красиво перекинув його майже з центру поля! У компенсований час до першого тайму Крішито з пенальті подвоїв перевагу Дженоа. Після перерви Фалько класним дальнім ударом відквитав один гол, а згодом сталось два вилучення у гостей (Пандев та Агудело), поміж якими команда українця зрівняла рахунок завдяки голу Табанеллі. Втім, вирвати перемогу Лечче не вдалось – 2:2.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ