Лечче з Шаховим у складі вирвав нічию у Дженоа в матчі з двома вилученнями: 15-й тур Серії А, неділя

У рамках 15-го туру Лечче, поступаючись у рахунку, зміг вибороти нічию у матчі з Дженоа після двох вилучень у гостей (2:2).
Чемпионат Италии, 15-й тур
Лечче – Дженоа – 2:2
Голи: Фалько, 60, Табанеллі, 70 – Пандев, 31, Крішито, 45+4
Вилучення: Агудело, 69, Пандев, 77 (обидва – Дженоа)
Сассуоло – Кальярі – початок матчу о 16:00
СПАЛ – Брешія – початок матчу о 16:00
Торіно – Фіорентина – початок матчу о 16:00
Сампдорія – Парма – початок матчу о 19:00
Болонья – Мілан – початок матчу о 21:45
Лечче Євгена Шахова вдома зустрічався з Дженоа. Українець вийшов у стартовому складі своєї команди. Втім, гості забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку ще до перерви – Горан Пандев зловив кіпера Лечче на виході з воріт та красиво перекинув його майже з центру поля! У компенсований час до першого тайму Крішито з пенальті подвоїв перевагу Дженоа. Після перерви Фалько класним дальнім ударом відквитав один гол, а згодом сталось два вилучення у гостей (Пандев та Агудело), поміж якими команда українця зрівняла рахунок завдяки голу Табанеллі. Втім, вирвати перемогу Лечче не вдалось – 2:2.
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