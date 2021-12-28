Найкращого бомбардира УПЛ сватають у імениті клуби після 8 голів у 11 матчах.

Олімпік має пропозиції щодо Шахаба, його трансфер може бути корисним для нас, – Климовський

"Важко сказати. Мені здається, що йому краще підійшло б київське Динамо як мінімум через фактор Луческу. З його приходом стиль гри змінився та ще буде мінятись, коли прийдуть нові футболісти. Шахаб орієнтований ближче до стилю гри Мірчі Луческу", – пояснив Санжар у інтерв'ю Брутальному футболу.

Додамо, що контракт Шахаба з Олімпіком розрахований до літа 2021 року. Ціна за Transfermarkt – 500 тисяч євро.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі