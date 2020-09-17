"Мохаммед перейшов в Арсенал тому, що добре знає команду і місто. У нього були інші цікаві варіанти, наприклад, з Туреччини. Але він захотів саме в Тулу.

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Тим більше, що тут річна оренда, тому не було сенсу кудись ще смикатися. Мірча Луческу не розраховував на футболіста, тому довелося йти з Динамо. Добре, що оперативно знайшли варіант з Тулою", – сказав Шаблій у коменарі виданню Betonmobile.

До слова, раніше повідомлялося, що повноцінний трансфер коштуватиме "канонірам" 2 млн євро, однак у підсумку клуби погодили річну оренду.

Нагадаємо, в сезоні-2019/20 ганець провів за Динамо 16 поєдинків у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. У чемпіонаті Росії хавбек виступатиме до кінця поточного сезону.

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