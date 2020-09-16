Півзахисник Мохаммед Кадірі, який протягом сезону 2019/20 виступав у складі київського Динамо, повернувся до тульського Арсенала.

Ганський опорник приєднався до свого попереднього клубу на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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Кадірі вже виступав у складі тульського клубу в сезоні 2018/19, провів за нього 22 поєдинки в РПЛ і відзначився забитим голом.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 ганець провів за Динамо 16 поєдинків у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначався.

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