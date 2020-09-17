"Мохаммед перешел в Арсенал потому, что хорошо знает команду и город. У него были другие интересные варианты, например, из Турции. Но он захотел именно в Тулу.

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Тем более, что здесь годовая аренда, поэтому не было смысла куда-то еще дергаться. Мирча Луческу не рассчитывал на футболиста, поэтому пришлось уходить из Динамо. Хорошо, что оперативно нашли вариант с Тулой", – сказал Шаблий в коменари изданию Betonmobile.

К слову, ранее сообщалось, что полноценный трансфер будет стоить "канонирам" 2 млн евро, однако в итоге клубы согласовали годовую аренду.

Напомним, в сезоне-2019/20 ганец провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. В чемпионате России хавбек будет выступать до конца текущего сезона.

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