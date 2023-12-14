"Разом із головним футбольним агентом світу Жорже Мендешем поговорили про плани на майбутнє.

Лунін підписав контракт із наймогутнішим агентом у світі – Реал незадоволений "зрадою" українця, який натякає на відхід

Відчуваю, що наша співпраця буде корисною", – написав Шаблій на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, нещодавно клієнтом Мендеша став Андрій Лунін, що викликало незадоволення у таборі Реала (у складі мадридців нині немає інших футболістів, які співпрацюють з португальським агентом. Натомість його клієнтами є декілька гравців Барселони.)

Нагадаємо, Жорже Мендеш співпрацює з головними зірками світового футболу, серед яких: Рубен Діаш, Бернарду Сілва, Дарвін Нуньєс, Жоау Феліш, Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Едерсон, Жозе Моурінью та інші легендарні футболісти та тренери.

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