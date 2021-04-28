Захисник Легії Артем Шабанов готується святкувати з командою чемпіонство, а потім подумає про своє майбутнє.

"Тренер не приховує, що хотів би бачити мене повноправним гравцем Легії. Але чекають мене в Варшаві в кінці цього тижня з іншої причини: команда може достроково стати чемпіоном.

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Все може вирішитися заочно в середу. Якщо Ракув, який іде третім і має матч в запасі, не обіграє Ягеллонію. Якщо переможе – варшав'янам треба буде взяти хоча б очко вдома з Віслою", – пояснив Шабанов у інтерв'ю Футбольному клубу.

До слова, захисник приєднався до Легії у лютому та встиг провести лише 8 матчів. Оренда з Динамо розрахована до 30 червня, але у поточному сезоні українець вже не зіграє через травму.

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