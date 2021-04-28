"Тренер не скрывает, что хотел бы видеть меня полноправным игроком Легии. Но ждут меня в Варшаве в конце этой недели по другой причине: команда может досрочно стать чемпионом.

Легия не может выкупить Шабанова у Динамо – в Польше оценили возможность трансфера

Все может решиться заочно в среду. Все может решиться заочно в среду, если идущий третьим и имеющий матч в запасе Ракув не обыграет Ягеллонию. Если победит – варшавянам надо будет взять хотя бы очко дома с Вислой", – пояснил Шабанов в интервью Футбольному клубу.

К слову, защитник присоединился к Легии в феврале и успел провести всего 8 матчей. Аренда из Динамо рассчитана до 30 июня, но в текущем сезоне украинец уже не сыграет из-за травмы.

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