Шабанов та Буяльський потрапили у топ-100 найкращих гравців Ліги Європи після 1 туру групового етапу

УЄФА відзначив гру захисника Динамо Артема Шабанова та хавбека Віталія Буяльського і вніс їх у список 100 найкращих за підсумками 1 туру групового етапу Ліги Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував список 100 найкращих гравців за підсумками 1 туру групового етапу Ліги Європи. Знайшлось місце Артему Шабанову і Віталію Буяльському.

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Буяльський став автором переможного гола у ворота Мальме (1:0) і посів 51 місце у рейтингу, набравши 1914 балів, Шабанов на 97 позиції – 1529 пунктів. Ще один українець Євген Банада з Олександрії посів 137 сходинку (1353 очки).

Очолив список форвард Лудогорця Клаудіу Кешеру, у якого 3257 балів завдяки хет-трику у ворота ЦСКА (5:1).

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