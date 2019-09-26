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Шабанов та Буяльський потрапили у топ-100 найкращих гравців Ліги Європи після 1 туру групового етапу

10:10 173 Читать на русском
Шабанов та Буяльський потрапили у топ-100 найкращих гравців Ліги Європи після 1 туру групового етапу
Віталій Буяльський / ФК Динамо Київ

УЄФА відзначив гру захисника Динамо Артема Шабанова та хавбека Віталія Буяльського і вніс їх у список 100 найкращих за підсумками 1 туру групового етапу Ліги Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував список 100 найкращих гравців за підсумками 1 туру групового етапу Ліги Європи. Знайшлось місце Артему Шабанову і Віталію Буяльському.

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Буяльський став автором переможного гола у ворота Мальме (1:0) і посів 51 місце у рейтингу, набравши 1914 балів, Шабанов на 97 позиції – 1529 пунктів. Ще один українець Євген Банада з Олександрії посів 137 сходинку (1353 очки).

Очолив список форвард Лудогорця Клаудіу Кешеру, у якого 3257 балів завдяки хет-трику у ворота ЦСКА (5:1).

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Теги
Мальме Мальме Ліга Європи Динамо - Мальме Віталій Буяльський Віталій Буяльський Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Динамо
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