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Шабанов и Буяльский попали в топ-100 лучших игроков Лиги Европы после 1 тура группового этапа

10:10 26 Читати українською
Шабанов и Буяльский попали в топ-100 лучших игроков Лиги Европы после 1 тура группового этапа
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев

УЕФА отметил игру защитника Динамо Артема Шабанова и хавбека Виталия Буяльского и внес их в список 100 лучших по итогам 1 тура группового этапа Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список 100 лучших игроков по итогам 1 тура группового этапа Лиги Европы. Нашлось место Артему Шабанову и Виталию Буяльскому.

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Буяльский стал автором победного гола в ворота Мальме (1:0) и занял 51 место в рейтинге, набрав 1914 баллов, Шабанов на 97 позиции – 1529 пунктов. Еще один украинец Евгений Банада из Александрии занял 137 место (1353 очка).

Возглавил список форвард Лудогорца Клаудиу Кешеру, у которого 3257 баллов благодаря хет-трику в ворота ЦСКА (5:1).

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Мальме Мальме Лига Европы Динамо Киев - Мальме Виталий Буяльский Виталий Буяльский Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Киев Динамо Киев
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