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Шабанов розповів, завдяки чому Динамо може наздогнати Шахтар

09:19 21 Читать на русском
Шабанов розповів, завдяки чому Динамо може наздогнати Шахтар
Артем Шабанов / Фото з відкритих джерел

Захисник київського Динамо Артем Шабанов поділився очікуваннями напередодні матчу з СК Дніпро-1.

 

"Не дивлячись на те, що СК Дніпро-1 новачок УПЛ – команда показує дуже хороший футбол. Вони намагаються грати, комбінують, у їхньому складі достатньо технічні гравці. Хороша команда, нас чекає цікава гра.

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Величезний плюс для суперника, що Динамо дозволило зіграти Владу (Владислав Супряга, орендований СК Дніпро-1 у київського клубу, – прим.). Він – хороший форвард, з відмінною швидкістю. Але ми знаємо його сильні якості, тому готові протистояти і йому, і СК Дніпро-1 в цілому.

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Ми будемо намагатися наздогнати "гірників", у футболі немає нічого неможливого. Ставимо перед собою завдання вигравати у кожній грі, це головне на даному етапі. Хоча ми прекрасно розуміємо, що допустили достатньо помилок. Звичайно, непросто грати на третій-четвертий день. Але у нас є все для відновлення. Медичний штаб працює. Ми звикли, що Динамо щороку в цей час грає за таким графіком. Якщо ти хочеш перемагати, повинен бути готовий до цього", – розповів Шабанов сайту Zbirna.com.

Нагадаємо, Шабанов у матчі 8-го туру УПЛ проти Ворскли на 35-й хвилині відзначився голом. Цей результативний постріл став першим для 27-річного українця у 37 матчах у складі київського клубу. Матч 9-го туру УПЛ Динамо – СК Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 29-го вересня, о 17:00.

Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ

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Артем Шабанов Артем Шабанов Шахтар Шахтар Динамо Динамо Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо - СК Дніпро-1
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