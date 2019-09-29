Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ

В рамках 9-го туру УПЛ Динамо приймає СК Дніпро-1. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо нарешті почало прокидатися. Принаймні, так здається після трьох останніх матчів, в яких кияни здобули три перемоги із сумарним рахунком 7:0 – при цьому п'ять голів прилетіло доволі міцній Ворсклі на її полі, а потім посеред тижня команда дотиснула Маріуполь на останніх хвилинах. Щоправда, виїзд у прифронтове місто залишив і багато приводів для критики, адже азовці цілком заслуговували на нічию, однак "біло-сині" також явно награли на забитий м'яч – і навіть не один. В будь-якому разі, розслаблятися зарано, адже Динамо досі йде на п'ятій позиції в турнірній таблиці, а до другої залишається два очки – втім, стільки ж не вистачає Десні. Збавляти темп кияни не мають права.

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В ігровому плані у колективу Олексія Михайличенка дійсно намітився перелом. Команда стала різнобарвнішою в атакувальних діях, сміливо йдучи уперед і цікаво обігруючись на високій швидкості – тепер лонгболи є лише одним з варіантів просування м'яча. Дуже непогано виглядає під нападником Вербіч, а де Пена так і взагалі може вважатися найкращим гравцем Динамо на цей момент. Варто відзначити тренера і за експерименти зі складом, який регулярно оновлюється, але не завжди це йде в плюс – так, матч у Маріуполі показав низьку ефективність використання "одноногого" Караваєва на лівому фланзі. Загалом же, можна обережно констатувати процес оздоровлення "біло-синіх", але попереду ще дуже багато роботи.

Попередній і єдиний матч в історії протистояння.

18.04.2018. 1/2 фіналу Кубку України-2017/2018

СК Дніпро-1 – Динамо – 1:4

Голи: 0:1 – В. Циганков (28), 0:2 – В. Шепелєв (38), 0:3 – А. Бєсєдін (44), 1:3 – І. Когут (58), 1:4 – Б. Вербич (66).

СК Дніпро-1 – прекрасний екзаменатор для Динамо. В першу чергу, через персону тренера-інтелектуала, який намагається поставити новачку УПЛ футбол за іспанською моделлю й класно аналізує гру, однак в плані керування матчем у нього виникають деякі проблеми. Та й конспекти Рамоса поки що не дуже допомагають Дмитру Михайленку, адже в рамках елітного дивізіону його дуже молодій команді довелося зустрітися з добре вкомплектованими й фізично витривалими суперниками. Крім того, дуже неочікувано в наш чемпіонат залетів тренд на високий пресинг, який серед середнячків найкраще реалізують Зоря, Десна та Олександрія – в матчах з ними команда набрала всього одне очко.

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Втім, у останніх поєдинках СК Дніпро-1 діяв непогано, здобувши домашні перемоги над Колосом та Карпатами. Вони були оформлені у красивому комбінативному стилі, але при цьому "жовто-чорні" також виявили міцний характер. Схоже, новачок починає обживатися в УПЛ, хоча поки що він перемагав лише слабенькі або проблемні колективи. Чи вистачить цього на виїзд проти нинішнього Динамо? Враховуючи, що кияни дозволили заявити на матч проти себе Супрягу, все може бути, адже зарядженість останнього буде просто шаленою. Та і взагалі – на гранда налаштуватись простіше, ніж на Ворсклу, тож киянам сьогодні не буде просто. Проти СК Дніпро-1 потрібно вмикати увесь технічний та тактичний арсенал.

"Родзинки" матчу:

– Динамо може забити 1800-й гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).

– Динамівці можуть відсвяткувати 200-у перемогу в чемпіонатах з великим рахунком.

– Гравці Динамо у чемпіонатах забивають голи з 28 квітня протягом 15 ігор поспіль (26 м’ячів).

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Дуелунд, Кадірі (Динамо)

Дискваліфіковані: немає

Не зіграють з інших причин: Булеца (умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Динамо – СК Дніпро-1

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Циганков, Вербіч, Де Пена – Жерсон

СК Дніпро-1: Юрчук – Сафронов, Логінов, Лопирьонок, Польовий – Когут, Кравченко – Чичиков, Батагов, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Поки що тягатися з київським Динамо підопічним Дмитра Михайленка зарано. Про це можна говорити з огляду на матчі СК Дніпро-1 проти команд-претендентів на медалі, в яких дніпровцям нічого не світило. Вдома вони ще дали б бій, але у Києві – ні. Тим паче, що динамівці знатимуть про можливість піднятися у турнірній таблиці. Саме тому можна прогнозувати впевнену перемогу підопічних Олексія Михайличенка.

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