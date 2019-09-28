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Шабанов пояснив особливості футболу Михайличенка

16:28 340 Читать на русском
Шабанов пояснив особливості футболу Михайличенка
Артем Шабанов / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Артем Шабанов розповів про зміни у тренувальному процесі після приходу Олексія Михайличенка.

"З приходом Михайличенка змінилася інтенсивність тренувань, працюємо над фізичними кондиціями, приділяємо увагу тактичним моментам. Стало більше тренувальних сесій.

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У Олексія Олександровича свій погляд на футбол, він відрізняється від погляду Олександра Хацкевича. Це швидкий вертикальний, силовий і технічний футбол. Але в першу чергу Динамо має перемагати, кожен футболіст повинен мати характер і дух переможця.

Сергій Федоров багато уваги приділяє оборонної роботи. У тандемі з ним діє Вадим Євтушенко. Що стосується Олега Лужного, то він давав нам багато хороших порад. Легенда Динамо, пограв свого часу в АПЛ. Ми прислухалися до нього", – цитує Шабанова Команда 1.

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Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Динамо
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