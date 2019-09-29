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Шабанов рассказал, за счет чего Динамо может догнать Шахтер

09:19 205 Читати українською
Шабанов рассказал, за счет чего Динамо может догнать Шахтер
Артем Шабанов / Фото из открытых источников

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов поделился ожиданиями перед матчем с СК Днепр-1.

 

"Несмотря на то, что СК Днепр-1 новичок УПЛ – команда показывает очень хороший футбол. Они пытаются играть, комбинируют, в их составе достаточно техничные игроки. Хорошая команда, нас ждет интересная игра.

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Огромный плюс для соперника, что Динамо позволило сыграть Владу (Владислав Супряга, арендованный СК Днепр-1 у киевского клуба, – прим.). Он – хороший форвард, с отличной скоростью. Но мы знаем его сильные качества, поэтому готовы противостоять и ему, и СК Днепр-1 в целом.

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Мы будем стараться догнать "горняков", в футболе нет ничего невозможного. Ставим перед собой задачу выигрывать в каждой игре, это главное на данном этапе. Хотя мы прекрасно понимаем, что допустили достаточно ошибок. Конечно, непросто играть на третий-четвертый день. Но у нас есть все для восстановления. Медицинский штаб работает. Мы привыкли, что Динамо ежегодно в это время играет по такому графику. Если ты хочешь побеждать, должен быть готов к этому", – рассказал Шабанов сайту Zbirna.com.

Напомним, Шабанов в матче 8-го тура УПЛ против Ворсклы на 35-й минуте отличился голом. Этот результативный выстрел стал первым для 27-летнего украинца в 37 матчах в составе киевского клуба. Матч 9-го тура УПЛ Динамо – СК Днепр-1 состоится сегодня, 29 сентября, в 17:00.

Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ

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