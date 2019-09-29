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ДИНАМО - СК ДНІПРО-1 АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Шабанов: Динамо поступово долає кризу

11:53 148 Читать на русском
Шабанов: Динамо поступово долає кризу
Артем Шабанов / Фото з відкритих джерел

Центральний захисник київського Динамо Артем Шабанов поділився думками щодо подолання ігрової кризи своєї команди.

 

"Ми ніколи не опускали рук, продовжуємо наполегливо працювати і рухатися до своєї мети. Поступово покращуємо гру і добиваємось перемог. Попереду ще багато роботи, прагнемо виправити своє турнірне становище і віримо в себе. Напевно, поступово долаємо кризу, адже здобули три перемоги поспіль і не пропустили жодного м'яча в свої ворота.

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Щодо атмосфери в команді – вона стала значно кращою. Після перемоги над Мальме хлопці стали більш розкутими, отримали заряд впевненості. Набагато більше позитиву у колективі. На нас дуже тиснула ця безвиграшна серія, було складно і в тренувальному процесі, і на полі", – розповів Шабанов сайту Zbirna.com.

Нагадаємо, сьогодні Динамо в рамках 9-го туру УПЛ прийматиме СК Дніпро-1. Матч відбудеться о 17:00.

Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ

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Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Динамо Динамо - СК Дніпро-1
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