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Шабанов: Динамо постепенно преодолевает кризис

11:57 38 Читати українською
Шабанов: Динамо постепенно преодолевает кризис
Артем Шабанов / Фото из открытых источников

Центральный защитник киевского Динамо Артем Шабанов поделился мыслями относительно преодоления игрового кризиса своей команды.

 

"Мы никогда не опускали рук, продолжаем упорно работать и двигаться к своей цели. Постепенно улучшаем игру и добиваемся побед. Впереди еще много работы, стремимся исправить свое турнирное положение и верим в себя. Наверное, постепенно преодолеваем кризис, ведь одержали три победы подряд и не пропустили ни одного мяча в свои ворота.

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Относительно атмосферы в команде – она стала значительно лучше. После победы над Мальме ребята стали более раскованными, получили заряд уверенности. Гораздо больше позитива в коллективе. На нас очень давила эта безвыигрышная серия, было сложно и в тренировочном процессе, и на поле", – рассказал Шабанов сайту Zbirna.com.

Напомним, сегодня Динамо в рамках 9-го тура УПЛ будет принимать СК Днепр-1. Матч состоится в 17:00.

Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ

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Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - СК Днепр-1
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