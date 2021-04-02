Майбутнє 22-річного українця в Мадриді продовжує витати в повітрі. У сезоні 2020/21 Лунін провів лише одну офіційну гру за Реал. На його нещастя, цим матчем виявився кубковий поєдинок проти Алькояно, який завершився сенсаційною поразкою команди Зідана (1:2). Тібо Куртуа є безапеляційним першим номером і не дає конкурентам жодного шансу. Відповідно, український воротар ризикує так і не дебютувати в Прімері у футболці "вершкових".

Лунін розуміє, що найближчим часом шансів витіснити бельгійця у нього немає. Нещодавно воротар збірної України заявив, що розглядатиме варіант з орендою задля отримання ігрової практики. Флорентіно Перес готовий відпустити українця у випадку отримання адекватної пропозиції від клубу, де той би зміг розвиватися. Раніше у послугах Андрія були зацікавлені низка клубів Прімери – зокрема, називали Гранаду, Бетіс та Ейбар. Але, як виявилося, Лунін має варіанти продовження кар'єри і за межами Іспанії.

Зокрема, за голкіпером збірної України стежить дортмундська Борусія, яка шукає воротаря, що став би абсолютним першим номером. Також певний інтерес проявляє головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью, повідомляє Don Balon.

До слова, Зінедін Зідан теж не проти віддати Луніна в оренду, але виключно за умови підписання заміни для українця, позаяк француз не довіряє воротарям, які перебувають у молодіжній команді. Вже названий і фаворит на переїзд у Мадрид – це Едгар Бадія, який захищає кольори Ельче. У поточному сезоні він провів 28 матчів у Ла Лізі, в яких пропустив 42 голи. Саме Бадію називають однією з головних причин того, що Ельче перебуває за межами зони вильоту (17 місце).

Зауважимо, раніше "Футбол 24" повідомляв, що Лунін дійсно може покинути Реал, але виключно за власним бажанням. Саме українець прийматиме остаточне рішення, адже в Мадриді все ще чекають від нього прогресу, тому готові розглянути виключно варіант з орендою.

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