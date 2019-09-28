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Шабанов объяснил особенности футбола Михайличенко

16:29 101 Читати українською
Шабанов объяснил особенности футбола Михайличенко
Артем Шабанов / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Артем Шабанов рассказал об изменениях в тренировочном процессе после прихода Алексея Михайличенко.

"С приходом Михайличенко изменилась интенсивность тренировок, работаем над физическими кондициями, уделяем внимание тактическим моментам. Стало больше тренировочных сессий.

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У Алексея Александровича свой взгляд на футбол, он отличается от взгляда Александра Хацкевича. Это быстрый вертикальный, силовой и техничный футбол. Но в первую очередь Динамо должно побеждать, каждый футболист должен иметь характер и дух победителя.

Сергей Федоров много внимания уделяет оборонительной работе. В тандеме с ним действует Вадим Евтушенко. Что касается Олега Лужного, то он давал нам много хороших советов. Легенда Динамо, поиграл в свое время в АПЛ. Мы прислушивались к нему", – цитирует Шабанова Команда 1.

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Динамо – СК Днепр-1: киевляне привлекли к тренировкам нескольких игроков молодежного состава
13:29
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Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Киев Динамо Киев
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