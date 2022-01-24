Защитник Динамо Артем Шабанов может продолжить карьеру в Страсбурге, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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В приглашении динамовца заинтересован лично спортивный координатор клуба Кадер Мангане. Украинец должен был бы подстраховать защитное трио – Джику-Перен-Ньямси, благодаря которому, в том числе, Страсбург находится в топ-4 Лиги 1. Официального предложения в офис Динамо пока не поступало, но предварительные переговоры уже проведены – трансфером занимаются представители французского агентства Вадима Васильева.

Напомним, Страсбург после 22-х туров идет в турнирной таблице чемпионата Франции четвертым, имея в своем активе 35 очков.

Шабанов в текущем сезоне провел за Динамо 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,2 млн евро.

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