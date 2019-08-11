Жуліо Сезар анонсував чотири трансфери Олімпіка – команда провально розпочала сезон

Донецький клуб намагається виправити невдалий старт кадровим підсиленням.

"Я задоволений тим, як виглядала команда в останніх матчах, які ми програли. Мінімум одне очко ми заслужили.

Фантастичний гол Безбородька та два вилучення у відеоогляді матчу Олександрія – Олімпік – 2:1

У нас чудове взаєморозуміння з гравцями. Ми комплектувалися під ту модель гри, яку хотіли бачити. У нас швидкі футболісти, намагаємося грати в позиційний футбол, не просто вибивати м'яч вперед, створювати моменти.

На підході 4 нових футболісти. Чекаємо, коли вони зможуть вирішити всі питання з документами, вони нас підсилять. А сьогодні всі виклалися, до хлопців немає жодних претензій", – наводить слова Жуліо Сезара офіційний сайт Олександрії.

Шаран має претензії до гравців атаки попри перемогу над Олімпіком

Нагадаємо, після трьох турів УПЛ 2019/20 в активі Олімпіка немає жодного очка.