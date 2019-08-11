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Жуліо Сезар анонсував чотири трансфери Олімпіка – команда провально розпочала сезон

09:42 554 Читать на русском
Жуліо Сезар анонсував чотири трансфери Олімпіка – команда провально розпочала сезон
Жуліо Сезар / Сайт Олександрії

Донецький клуб намагається виправити невдалий старт кадровим підсиленням.

43’ Антон Шендрік
61’ Денис Безбородько
74’ Гліб Бухал
 
Матар Діейє 56’
Роман Вантух 59’
43’ Антон Шендрік
56’ Матар Діейє
59’ Роман Вантух
61’ Денис Безбородько
74’ Гліб Бухал

"Я задоволений тим, як виглядала команда в останніх матчах, які ми програли. Мінімум одне очко ми заслужили.

Фантастичний гол Безбородька та два вилучення у відеоогляді матчу Олександрія – Олімпік – 2:1

У нас чудове взаєморозуміння з гравцями. Ми комплектувалися під ту модель гри, яку хотіли бачити. У нас швидкі футболісти, намагаємося грати в позиційний футбол, не просто вибивати м'яч вперед, створювати моменти.

На підході 4 нових футболісти. Чекаємо, коли вони зможуть вирішити всі питання з документами, вони нас підсилять. А сьогодні всі виклалися, до хлопців немає жодних претензій", – наводить слова Жуліо Сезара офіційний сайт Олександрії.

Шаран має претензії до гравців атаки попри перемогу над Олімпіком

Нагадаємо, після трьох турів УПЛ 2019/20 в активі Олімпіка немає жодного очка.

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Теги
Трансфери Жуліо Сезар Жуліо Сезар Олександрія - Олімпік Олімпік Олімпік
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