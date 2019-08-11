Шаран має претензії до гравців атаки попри перемогу над Олімпіком

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував перемогу своєї команди над Олімпіком у 3 турі УПЛ.

"Коли команда не виграє чимало поєдинків, психологічний стан не найкращий. Після поразки від Маріуполя було видно, що хлопці нервували. Були серйозні розмови, теоретичні заняття.

Олександрія втримала важку перемогу над Олімпіком у матчі з двома вилученнями – Безбородько забив фантастичний гол

Вдячний хлопцям, що ми сьогодні перемогли за рахунок самовіддачі, вистояли. Враховуйте кадрові проблеми перед матчем, Запорожан, Третьяков, Бабогло отримали травми і не змогли сьогодні зіграти.

Фантастичний гол Безбородька та два вилучення у відеоогляді матчу Олександрія – Олімпік – 2:1

Дуже важлива для нас перемога, перша в сезоні. Сподіваємося, що надалі будемо показувати більш змістовний футбол. Претензії все одно є до гравців атакувальної ланки", – передає слова Шарана офіційний сайт Олександрії.