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Жулио Сезар анонсировал четыре трансфера Олимпика – команда провально начала сезон

09:42 84 Читати українською
Жулио Сезар анонсировал четыре трансфера Олимпика – команда провально начала сезон
Жулио Сезар / Сайт Александрии

Донецкий клуб пытается исправить неудачный старт кадровым усилением.

43’ Антон Шендрик
61’ Денис Безбородько
74’ Глеб Бухал
 
Матар Диейе 56’
Роман Вантух 59’
43’ Антон Шендрик
56’ Матар Диейе
59’ Роман Вантух
61’ Денис Безбородько
74’ Глеб Бухал

"Я доволен тем, как выглядела команда в последних матчах, которые мы проиграли. Минимум одно очко мы заслужили.

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У нас отличное взаимопонимание с игроками. Мы комплектовались под ту модель игры, которую хотели видеть. У нас быстрые футболисты, стараемся играть в позиционный футбол, не просто выбивать мяч вперед, создавать моменты.

На подходе 4 новых футболиста. Ждем, когда они смогут решить все вопросы с документами, они нас усилят. А сегодня все выложились, к ребятам нет никаких претензий", – приводит слова Жулио Сезара официальный сайт Александрии.

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Напомним, после трех туров УПЛ 2019/20 в активе Олимпика нет ни одного очка.

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