Жулио Сезар анонсировал четыре трансфера Олимпика – команда провально начала сезон

Донецкий клуб пытается исправить неудачный старт кадровым усилением.

"Я доволен тем, как выглядела команда в последних матчах, которые мы проиграли. Минимум одно очко мы заслужили.

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У нас отличное взаимопонимание с игроками. Мы комплектовались под ту модель игры, которую хотели видеть. У нас быстрые футболисты, стараемся играть в позиционный футбол, не просто выбивать мяч вперед, создавать моменты.

На подходе 4 новых футболиста. Ждем, когда они смогут решить все вопросы с документами, они нас усилят. А сегодня все выложились, к ребятам нет никаких претензий", – приводит слова Жулио Сезара официальный сайт Александрии.

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Напомним, после трех туров УПЛ 2019/20 в активе Олимпика нет ни одного очка.