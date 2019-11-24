Севілья здолала Вальядолід та піднялась на 3-ю сходинку, Сельта дотиснула Вільяреал: 14-й тур Прімери, неділя

У 14-му турі чемпіонату Іспанії відбулося кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 14-й тур

Еспаньйол – Хетафе – 1:1

Голи: У Лей, 45 – Мата, 3

Осасуна – Атлетік – 1:2

Голи: Авілья, 76 – Вільямс, 21, Кодро, 79

Ейбар – Алавес – 0:2

Гол: Хоселу, 85, Хоселу, 90+1

Вільяреал – Сельта – 1:3

Голи: Чуквуезе, 59 – Сісто, 54, Аспас, 79, 90+4

Вальядолід – Севілья – 0:1

Гол: Банега, 13 (пен)

Вилучення: Окампос, 90+1 (С)

Атлетіко втратив перемогу над Гранадою, Бетіс у доданий час здолав Валенсію: 14-й тур Ла Ліги, субота

У матчі неділі 14-го туру Ла Ліги Еспаньйол у рідних стінах приймав Хетафе. Гості блискавично вийшли вперед вже на 3-й хвилині – навісом Олівейри з лівого флангу повною мірою скористався Мата, який головою переправив м'яч у ворота. Еспаньйол зумів відігратись наприкінці тайму – У Лей на дальній штанзі замкнув подачу з кутового. Другого тайму командам не вистачило, аби визначити переможця – 1:1 у підсумку. Хетафе піднявся на 6-у сходинку, а Еспаньйол залишився передостаннім у турнірній таблиці.

У Памплоні місцева Осасуна приймала Атлетік, який в разі перемоги наздогнав би Реал Сосєдад і розташувався в одному очку від зони ЛЧ. Шалена мотивація вилилась у гол Дані Гарсії вже на 9-й хвилині зустрічі, однак рефері скасували його після перегляду відеоповтору. Втім, на 21-й хвилині баски все одно добилися свого: Вільямс отримав розрізну передачу на правий край штрафного і пробив повз голкіпера – 0:1! Осасуна могла відігратися після пострілу Вільяра на 38-й, однак і цей гол арбітри скасували після вмикання VAR.

По перерві Осасуна тиснула зі всіх сил, обстрілявши каркас воріт і змусивши Сімона зробити кілька ефектних сейвів. Зрештою, на 76-й хвилині активність памплонців принесла успіх: Кардона скинув подачу з лівого флангу вздовж воріт на Авілью, який пробив метрів з десяти – 1:1. Втім, вже за три хвилини спрацювали заміни Атлетіка: Лекуе зачепився за скидку на край карного майданчика та змістився у центр, де трішки завозився – втім, ситуацію вирішив Кодро, який вистрілив у сітку з близької дистанції. 1:2 – і більше голів у матчі не забивали.

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: "бланкос" на шляху до відродження, бенефіс Модріча з Бензема та нефарт фантастичного Азара

Представники нижньої частини турнірної таблиці Ла Ліги – Ейбар та Алавес – у першому таймі так і не змогли виявити сильнішого. Незначною перевагою володіли господарі, проте більше шансів на успіх мали гості. Так, на самому початку матчу, непогану можливість забити втратив Бернардо Саінц – врятував свою команду голкіпер Ейбара Марко Дмітровіч. А на 79-й хвилині мав забивати Олівер Берк. Все йшло до безгольової нічиєї, але гості за п’ять хвилин до закінчення матчу, зусиллями Хоселу, вийшли вперед. А у доданий час він же подвоїв перевагу своєї команди.

У поєдинку між Вільяреалом та Сельтою було за що боротися – левантійці в разі перемоги перервали б триматчеву безвиграшну серію, а галісійці мали шанс зупинити п'ятиматчевий програшний серіал. У першому таймі моментів практично не виникало – варто згадати лише про скасований через офсайд гол Морено на 32-й хвилині. По перерві команди обмінялися двома взяттями воріт: на 54-й хвилині Сісто увірвався на лінію штрафного та пробив з рикошетом, влучивши у лівий нижній кут, а вже на 59-й Чуквуезе замкнув простріл Кінтільї ударом у ближню дев'ятку – 1:1.

Альбасете із Зозулею в складі поступився Мірандесу

Нічийний рахунок зберігався до 79-ї хвилини, аж поки Аспасу не вдався класний постріл у стійку, від якої м'яч влетів у ворота. Онтіверос, який вийшов рятувати Вільяреал від поразки, під завісу поєдинку міг зрівняти рахунок, однак його потужний удар прийняла на себе поперечина. Зрештою, у компенсований час Аспас оформив дубль, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 1:3.

У останньому матчі туру Севілья у гостях зустрічалась з Вальядолідом. У старті поєдинку Севілья заробила одразу два пенальті – обидва пробивав Банега, але забив лише раз. Господарі огризались, але без конкретики – 0:1 після першого тайму. По перерві кількість моментів не сильно змінилася – 1:2 за кількістю ударів у площину на 75-у хвилину. Зрештою, підопічні Лопетегі втримали мінімальну перевагу й піднялись на 3-ю сходинку Ла ліги, випередивши Атлетіко. Вальядолід залишився 14-м.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ