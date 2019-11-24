Альбасете із Зозулею в складі поступився Мірандесу

В 17-му турі іспанської Сегунди Альбасете не зміг набрати очки в доманшньому матчі з Мірандесом.

Сегунда, 17-й тур

Альбасете – Мірандес – 1:2

Голи: П. Санчес, 4 – І. Вісенте, 15, С. Гонсалес, 21.

Альбасете привітав Зозулю з ювілеєм

Вже на 4-й хвилині матчу господарі відкрили рахунок: після навісу з правого флангу Роман Зозуля пробив в падінні через себе, з ударом впорався воротар Мірандеса Лімонес, який перевів м'яч у поперечку, але на добиванні першим був Педро Санчес. Відкривши рахунок, Альбасете віддав ініціативу, за що поплатився двома пропущеними голами. Рахунок зрівняв Іньїго Вісенте: голкіпер Альбасете Надаль невдало вибив м'яч з власного штрафного майданчика, а хавбек Мірандеса влучно пробив по порожніх воротах з 40 метрів. Вже через 6 хвилин гості забили вдруге: після навісу з кутового Серхіо Гонсалес влучно пробив головою.

Здобувши перевагу в рахунку, гості вміло засушили гру. Альбасете більше володів м'ячем, більше бив по воротах, але не зміг організувати повноцінну навалу на ворота Мірандеса на останніх хвилинах.

До слова, Роман Зозуля провів на полі увесь матч. Українець отримав за матч 6,7 балів за версією Sofascore – п'яте місце в Альбасете. Його команда після звітного туру посідає 8-е місце в турнірній таблиці Сегунди.

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