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Реал Мадрид здобув ефектну перемогу над Реал Сосьєдадом – "вершкові" наздогнали Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги

23 листопада 23:53 478 Читать на русском
Реал Мадрид здобув ефектну перемогу над Реал Сосьєдадом – "вершкові" наздогнали Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги
Реал Мадрид – Реал Сосьєдад – 3:1

В рамках матчу 14-го туру чемпіонату Іспанії Реал Сосьєдад зазнав поразки від мадридського Реала.

37’ Карім Бензема
48’ Федеріко Вальверде
74’ Лука Модріч
 
Вілліан Хосе 2’
2’ Вілліан Хосе
37’ Карім Бензема
48’ Федеріко Вальверде
74’ Лука Модріч

Матч на Бернабеу був центральним у всьому турі, адже зустрічалися лідери Ла Ліги. Реал Мадрид в разі перемоги наздогнав би Барселону за очками й разом з нею очолював би турнірну таблицю, а Сосьєдад при тріумфальному для себе результаті вийшов би на чисте друге місце. В разі нічиї баски б увірвалися у зону ЛЧ, що також непогано.

Гості розпочали поєдинок з високого пресингу, що вилилось у гол вже на 2-й хвилині. Його привіз Рамос, який вирішив віддати передачу з флангу назад у свій штрафноий, навіть не покрутивши головою – як наслідок, Вілліан Хосе перехопив м'яч, обійшов Куртуа та пробив у порожні ворота. 0:1! Мадридці на кілька хвилин випали з гри, дозволивши Сосьєдаду провести ще кілька небезпечних атак, однак моментами вони не завершились.

"Бланкос" вперше огризнулися на 8-й хвилині, коли Азар відгукнувся на передачу Бензема, увірвався на лівий край штрафного та пробив з гострого кута – м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку! Сосьєдад відповів дуплетом: на 12-й хвилині Едегор завершив контратаку ударом метрів з 20-ти в притиснуту до тіла руку Менді, а на 15-й Мартін замкнув простріл Оярсабаля пострілом з центру карного майданчика – вийшло слабенько, але м'яч покотився точно на Вілліана Хосе. Той пробив метрів з трьох, однак Куртуа врятував Реал!

Тепер черга відповідати була за "вершковими". Вже за хвилину після моменту Едегора-Хосе подачу з кутового замкнув Каземіро (вище воріт), а на 17-й Менді змістився з лівого флангу та пробив з-за меж штрафного – Реміро парирував! На 26-й же аналогічний маневр (тільки ближче) провів Азар, але і його постріл голкіпер Сосьєдада витягнув; після цього стався розмін ударами з дальньої дистанції у виконанні Бензема (вище воріт) та Едегора (Куртуа впорався).

В останній третині першого тайму мадридці серйозно додали в агресії. Особливо успішно працювали фланги – зліва Азар накручував захисника за захисником, а справа Модріч заробляв на собі купу штрафних. Один з них і приніс успіх: на 37-й хвилині подачу Луки зі стандарту Бензема замкнув ударом плечем у дальній кут – 1:1! Реал тут же спробував дотиснути Сосьєдад, але далі кількох пожеж біля воріт басків справа не пішла. На перерву команди пішли за нічийного рахунку.

У другому таймі вболівальники знову побачили швидкий гол. Тепер на коні були представники "вершкових": Вальверде зачепився за скидку від Модріча і потужно пробив метрів з 25-ти – м'яч рикошетом від захисника пішов у протихід Реміро, влетівши у ворота. 2:1! Реал тут же спробував добити шокованого суперника, увімкнувши шалений темп і викрутивши рівень жорсткості гри на максимум, але нічого цікавішого за легенький удар Родріго головою в руки Реміро на 50-х хвилинах не сталося.

Натомість, команди влаштували розмін моментами на 60-х. Спочатку в центрі уваги опинився Едегор, який завершив контратаку Сосьєдада пострілом метрів з 20-ти по центру воріт – без проблем для Куртуа. Реал огризнувся проривом Азара на лінію штрафного з потужним ударом, але і він пройшов по центру в руки голкіперу. Відповідь басків прилетіла на 65-й: Вілліан Хосе прийняв подачу з кутового і пробив з відскоком від газону під праву стійку – Куртуа спіймав м'яч! Не вистачило цьому удару сили. Зідан тут же вирішив кинути у бій Бейла, якого вболівальники зустріли шаленим свистом та середніми пальцями.

Поки тренерський штаб Іманола Альгуасіля готував свої заміни, Бейл обживався на полі. Перший момент за його участі відбувся на 70-й хвилині, коли Гарет при спробі пробити з меж штрафного у дотик махнув повз м'яч, потішивши хейтерів на Бернабеу – втім, там був офсайд. Другий епізод з валлійцем призвів до голу: на 74-й Бейл виконав подачу з правого флангу на лівий край карного майданчика, звідки Бензема зробив скидку в центр під удар Модрічу – хорват же потужним пострілом у дотик розстріляв ворота, не залишивши жодних шансів Реміро. 3:1!

Після цього питання щодо переможця зустрічі було закрито, хоча Сосьєдад не здавався. На 82-й хвилині Янузай міг скоротити відставання у рахунку, прорвавшись правим флангом та пробивши з гострого кута у зовнішній бік сітки. На 83-й же Ісак увірвався на лівий край штрафного, після чого завдав удару в дальній нижній – Куртуа парирував. Реал огризався контратаками, але у завершенні постійно чогось бракувало. Після пострілів же у виконанні Бензема м'яч і вздовж лінії котився, і витягувався голкіпером з-під поперечини. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "вершкових".

Таким чином, Реал Мадрид набрав 28 очок, наздогнавши лідера турнірної таблиці – Барселону. Реал Сосьєдад, маючи у активі всього 23 залікових бали, залишився на п'ятій сходинці.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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