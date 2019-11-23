Реал Мадрид здобув ефектну перемогу над Реал Сосьєдадом – "вершкові" наздогнали Барселону в турнірній таблиці Ла Ліги

В рамках матчу 14-го туру чемпіонату Іспанії Реал Сосьєдад зазнав поразки від мадридського Реала.

Матч на Бернабеу був центральним у всьому турі, адже зустрічалися лідери Ла Ліги. Реал Мадрид в разі перемоги наздогнав би Барселону за очками й разом з нею очолював би турнірну таблицю, а Сосьєдад при тріумфальному для себе результаті вийшов би на чисте друге місце. В разі нічиї баски б увірвалися у зону ЛЧ, що також непогано.

Гості розпочали поєдинок з високого пресингу, що вилилось у гол вже на 2-й хвилині. Його привіз Рамос, який вирішив віддати передачу з флангу назад у свій штрафноий, навіть не покрутивши головою – як наслідок, Вілліан Хосе перехопив м'яч, обійшов Куртуа та пробив у порожні ворота. 0:1! Мадридці на кілька хвилин випали з гри, дозволивши Сосьєдаду провести ще кілька небезпечних атак, однак моментами вони не завершились.

"Бланкос" вперше огризнулися на 8-й хвилині, коли Азар відгукнувся на передачу Бензема, увірвався на лівий край штрафного та пробив з гострого кута – м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку! Сосьєдад відповів дуплетом: на 12-й хвилині Едегор завершив контратаку ударом метрів з 20-ти в притиснуту до тіла руку Менді, а на 15-й Мартін замкнув простріл Оярсабаля пострілом з центру карного майданчика – вийшло слабенько, але м'яч покотився точно на Вілліана Хосе. Той пробив метрів з трьох, однак Куртуа врятував Реал!

Тепер черга відповідати була за "вершковими". Вже за хвилину після моменту Едегора-Хосе подачу з кутового замкнув Каземіро (вище воріт), а на 17-й Менді змістився з лівого флангу та пробив з-за меж штрафного – Реміро парирував! На 26-й же аналогічний маневр (тільки ближче) провів Азар, але і його постріл голкіпер Сосьєдада витягнув; після цього стався розмін ударами з дальньої дистанції у виконанні Бензема (вище воріт) та Едегора (Куртуа впорався).

В останній третині першого тайму мадридці серйозно додали в агресії. Особливо успішно працювали фланги – зліва Азар накручував захисника за захисником, а справа Модріч заробляв на собі купу штрафних. Один з них і приніс успіх: на 37-й хвилині подачу Луки зі стандарту Бензема замкнув ударом плечем у дальній кут – 1:1! Реал тут же спробував дотиснути Сосьєдад, але далі кількох пожеж біля воріт басків справа не пішла. На перерву команди пішли за нічийного рахунку.

У другому таймі вболівальники знову побачили швидкий гол. Тепер на коні були представники "вершкових": Вальверде зачепився за скидку від Модріча і потужно пробив метрів з 25-ти – м'яч рикошетом від захисника пішов у протихід Реміро, влетівши у ворота. 2:1! Реал тут же спробував добити шокованого суперника, увімкнувши шалений темп і викрутивши рівень жорсткості гри на максимум, але нічого цікавішого за легенький удар Родріго головою в руки Реміро на 50-х хвилинах не сталося.

Натомість, команди влаштували розмін моментами на 60-х. Спочатку в центрі уваги опинився Едегор, який завершив контратаку Сосьєдада пострілом метрів з 20-ти по центру воріт – без проблем для Куртуа. Реал огризнувся проривом Азара на лінію штрафного з потужним ударом, але і він пройшов по центру в руки голкіперу. Відповідь басків прилетіла на 65-й: Вілліан Хосе прийняв подачу з кутового і пробив з відскоком від газону під праву стійку – Куртуа спіймав м'яч! Не вистачило цьому удару сили. Зідан тут же вирішив кинути у бій Бейла, якого вболівальники зустріли шаленим свистом та середніми пальцями.

Поки тренерський штаб Іманола Альгуасіля готував свої заміни, Бейл обживався на полі. Перший момент за його участі відбувся на 70-й хвилині, коли Гарет при спробі пробити з меж штрафного у дотик махнув повз м'яч, потішивши хейтерів на Бернабеу – втім, там був офсайд. Другий епізод з валлійцем призвів до голу: на 74-й Бейл виконав подачу з правого флангу на лівий край карного майданчика, звідки Бензема зробив скидку в центр під удар Модрічу – хорват же потужним пострілом у дотик розстріляв ворота, не залишивши жодних шансів Реміро. 3:1!

Після цього питання щодо переможця зустрічі було закрито, хоча Сосьєдад не здавався. На 82-й хвилині Янузай міг скоротити відставання у рахунку, прорвавшись правим флангом та пробивши з гострого кута у зовнішній бік сітки. На 83-й же Ісак увірвався на лівий край штрафного, після чого завдав удару в дальній нижній – Куртуа парирував. Реал огризався контратаками, але у завершенні постійно чогось бракувало. Після пострілів же у виконанні Бензема м'яч і вздовж лінії котився, і витягувався голкіпером з-під поперечини. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "вершкових".

Таким чином, Реал Мадрид набрав 28 очок, наздогнавши лідера турнірної таблиці – Барселону. Реал Сосьєдад, маючи у активі всього 23 залікових бали, залишився на п'ятій сходинці.