Бетіс завдяки штрафному у доданий час здолав Валенсію: 14-й тур Ла Ліги, субота

У суботу, в рамках 14-го туру Ла Ліги, відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 14-й тур

Бетіс – Валенсія – 2:1

Голи: Хоакін, 37, Каналес, 90+4 – Гомес, 32

Гранада – Атлетіко – матч розпочнеться о 19:30

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад – матч розпочнеться о 22:00

Середняки турнірної таблиці – Бетіс та Валенсія – увесь матч йшли ніздря в ніздрю. В середині першого тайму "кажани" вийшли вперед – Максиміліано Гомес майстерно переграв голкіпера суперника. Та вже 5 хвилин Бетіс зусиллями Санчеса Хоакіна відігрався. Матч за невеликої переваги гостей впевнено наближався до свого завершення, коли на четвертій доданій Серхіо Каналес зі штрафного закрутив м’яч у дев’ятку і поставив крапку у матчі.

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