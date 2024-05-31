Французький феномен покинув Париж, оскільки його контракт з ПСЖ завершився. Кіліан Мбаппе нещодавно заявив, що через кілька днів весь світ дізнається, де він продовжить кар'єру. Найімовірніше нападник приєднається до Реала.

Мбаппе зробив заяву щодо свого майбутнього – Кіліан розсекретив, чи буде вболівати за Реал у фіналі ЛЧ

За інформацією RMC Sport, мадридці оголосять про перехід француза в понеділок або у вівторок. Наразі клуб готується до офіційного підтвердження трансферу.

Утім, Реал не зможе представити Кіліана Мбаппе публіці Бернабеу, оскільки він наразі перебуває у розташуванні збірної Франції і готується до Євро-2024. Як інформує El Partidazo de COPE, мадридці презентують форварда після того, як Дідьє Дешам з його командою закінчать виступи на турнірі.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе виступав за ПСЖ з 2017 року. Загалом француз відіграв за парижан у 308 матчах, в яких забив 256 голів та віддав 108 асистів. Зі столичним клубом Кіліан здобував шість разів титул чемпіона Франції.

Мбаппе, я пишу тобі листа...