Реал готується оголосити Мбаппе – відомо, коли мадридці презентують Кіліана на Бернабеу
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе незабаром одягне футболку Реала.
Французький феномен покинув Париж, оскільки його контракт з ПСЖ завершився. Кіліан Мбаппе нещодавно заявив, що через кілька днів весь світ дізнається, де він продовжить кар'єру. Найімовірніше нападник приєднається до Реала.
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За інформацією RMC Sport, мадридці оголосять про перехід француза в понеділок або у вівторок. Наразі клуб готується до офіційного підтвердження трансферу.
Утім, Реал не зможе представити Кіліана Мбаппе публіці Бернабеу, оскільки він наразі перебуває у розташуванні збірної Франції і готується до Євро-2024. Як інформує El Partidazo de COPE, мадридці презентують форварда після того, як Дідьє Дешам з його командою закінчать виступи на турнірі.
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе виступав за ПСЖ з 2017 року. Загалом француз відіграв за парижан у 308 матчах, в яких забив 256 голів та віддав 108 асистів. Зі столичним клубом Кіліан здобував шість разів титул чемпіона Франції.