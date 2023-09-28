Голова Слідчого суду Барселони Хоакін Агірре, який є суддею у "справі Негрейри", звинуватив каталонський клуб у хабарництві. Окрім самого клубу, звинувачення отримали колишні президенти Барси – Сандро Росель і Жозеп-Марія Бартомеу. Ще двома підозрюваними є сам Хосе Марія Енрікес Негрейра і його син, повідомляє El Debate.

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Джерело отримало ексклюзивний доступ до судової ухвали. У ній вказано, що виплата 7,5 мільйона євро, які Барселона платила Негрейрі, є злочином, а саме хабарництвом. Суддя вважає Негрейру посадовою особою, яка виконувала державну функцію. По суті, Негрейру прирівняли до державного службовця, яким заборонено отримувати будь-які сторонні виплати.

До слова, сьогодні, 28 вересня, в офісі Федерації футболу Іспанії пройшли обшуки. Представники цивільної гвардії шукають документи у "справі Негрейри". Зокрема, їх цікавлять протоколи засідань, у яких брав участь колишній арбітр.

Нагадаємо, раніше Барселону звинуватили у незаконних виплатах Хосе Марії Енрікесу Негрейрі, який працював віце-президентом Комітету арбітрів у Федерації футболу Іспанії. "Синьо-гранатових" підозрюють у незаконних виплатах функціонеру. Це сталося у період 2016-2018рр., коли президентом клубу був Жозеп-Марія Бартомеу.

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