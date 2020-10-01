Чемпіонат Іспанії 2020/21, 4-й тур

Атлетік – Кадіс – 0:1

Гол: Лопес, 57 (автогол)

Вилучення: Акапо, 48, Негредо, 70 (Кадіс; друга жовта)

Севілья – Леванте – 1:0

Гол: Ен-Несірі, 90+2

Атлетік у рідних стінах приймав новачка Ла Ліги – Кадіс. У першому таймі команди майже нічого не створили, всього тричі пробивши по воротах, однак по перерві стало веселіше. Вже на 48-й хвилині захисник гостей Акапо отримав другу жовту, а на 57-й баск Унаї Лопес зрізав м'яч у власні ворота – Кадіс вийшов уперед, а Унаї став першим польовим футболістом в історії клубу, який забив автогол на користь "жовтої субмарини". В середині другого тайму Негредо отримав дві жовті за сім хвилин, залишивши Кадіс вдев'ятьох, однак Атлетік так і не зміг відігратися. Кадіс святкує перемогу в Більбао.

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Севілья вдома зіграла з Леванте. В обох таймах підопічні Хулена Лопетегі домінували, однак до перерви гострих моментів біля воріт "жаб" не виникало. В другому таймі андалусійці підвищили темп, забивши на 67-й хвилині зусиллями Ель-Хаддаді, але гол скасували після перегляду відеоповтору. До 90-ї хвилини на табло стадіону Рамон Санчес Пісхуан горіли "нулі", однак у компенсований час господарям таки вдалося дотиснути суперника – Навас виконав подачу з правого флангу, а Ен-Несірі замкнув у дальній кут. 1:0. Севілья святкує мінімальну перемогу.

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