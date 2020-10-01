Чемпионат Испании 2020/21, 4-й тур

Атлетик – Кадис – 0:1

Гол: Лопес, 57 (автогол)

Удаления: Акапо, 48, Негредо, 70 (Кадис; вторая жёлтая)

Севилья – Леванте – 1:0

Голы: Эн-Несири, 90+2

Атлетик в родных стенах принимал новичка Ла Лиги – Кадис. В первом тайме команды почти ничего не создали, всего трижды пробив по воротам, однако после перерыва стало веселее. Уже на 48-й минуте защитник гостей Акапо получил вторую жёлтую, а на 57-й баск Унаи Лопес срезал мяч в собственные ворота – Кадис вышел вперёд, а Унаи стал первым полевым игроком в истории этого клуба, забившего автогол в пользу "желтой субмарины". В середине второго тайма Негредо получил две жёлтые за семь минут, оставив Кадис вдевятером, однако Атлетик так и не смог отыграться. Кадис празднует победу в Бильбао.

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Севилья дома сыграла с Леванте. В обоих таймах подопечные Лопетеги доминировали, однако до перерыва острых моментов у ворот "лягушек" не возникало. Во втором тайме андалусийцы взвинтили темп, забив на 67-й минуте усилиями Эль-Хаддади, но гол отменили после просмотра видеоповтора. К 90-й минуте на табло стадиона Рамон Санчес Писхуан горели "нули", однако в компенсированное время хозяевам удалось дожать соперника – Навас исполнил подачу с правого фланга, а Эн-Несири замкнул в дальний угол. 1:0. Севилья празднует минимальную победу.

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