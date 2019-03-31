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Севілья поступилась Валенсії на своєму полі: 29-й тур Ла Ліги, матч неділі

19:17 47 Читать на русском
Севілья поступилась Валенсії на своєму полі: 29-й тур Ла Ліги, матч неділі
Севілья поступилась Валенсії на своєму полі: 29-й тур Ла Ліги, матч неділі

У 29 турі другого кола чемпіонату Іспанії Севілья на своєму полі мінімально поступилась Валенсії. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

 
Даніель Парехо 45’

Чемпіонат Іспанії, 2 коло, 29 тур

Севілья – Валенсія – 0:1

Голи: Парехо, 45 (п.)

У 29 турі другого кола чемпіонату Іспанії зійшлись сусіди по турнірній таблиці – Севілья та Валенсія. В матчі було забито лише один м’яч: на 45-й хвилині першого тайму Хосе Гайя увірвався у штрафний майданчик суперника і отримав по ногах. Капітан Валенсії Даніель Парехо бездоганно виконав пенальті. Після цього туру обидві команди набрали однакову кількість очок – по 43 і ділять між собою 6-7 сходинку.

Теги
Іспанія Севілья - Валенсія
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