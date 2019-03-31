Севилья уступила Валенсии на своем поле: 29-й тур Ла Лиги, матч воскресенья

В 29 туре второго круга чемпионата Испании Севилья на своем поле минимально уступила Валенсии. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 2 круг, 29 тур

Севилья – Валенсия – 0:1

Голы: Парехо, 45 (п.)

В 29 туре второго круга чемпионата Испании сошлись соседи по турнирной таблице – Севилья и Валенсия. В матче был забит лишь один мяч: на 45-й минуте первого тайма Хосе Гайя ворвался в штрафную соперника и получил по ногам. Капитан Валенсии Даниэль Парехо безупречно выполнил пенальти. После этого тура обе команды набрали одинаковое количество очков – по 43 и делят между собой 6-7 место.